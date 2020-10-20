Ловрен дальним ударом забил «Брюгге», сравняв счет в матче

Хорватский игрок петербургского «Зенита», центральный защитник Деян Ловрен открыл счет в матче против бельгийского «Брюгге» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

На 75-й минуте матча Деян Ловрен нанес дальний удар из-за штрафной площадки и попал в цель. Голевую передачу сделал Вендел, новичок «Зенита», вышедший на замену.

Первый мяч в этом матче забил нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис (63-я минута игры)

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», сейчас счет в матче 1:1. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.