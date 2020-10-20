Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 23:05,  20 октября 2020
Интересное сейчас
0

Ловрен дальним ударом забил «Брюгге», сравняв счет в матче

Ловрен дальним ударом забил &#171;Брюгге&#187;, сравняв счет в матче
Деян Ловрен. Фото: ФК "Зенит"

Хорватский игрок петербургского «Зенита», центральный защитник Деян Ловрен открыл счет в матче против бельгийского «Брюгге» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

На 75-й минуте матча Деян Ловрен нанес дальний удар из-за штрафной площадки и попал в цель. Голевую передачу сделал Вендел, новичок «Зенита», вышедший на замену.

Первый мяч в этом матче забил нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис (63-я минута игры)

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», сейчас счет в матче 1:1.  Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Главным арбитром матча «Зенит» — «Брюгге»  назначен французский судья Бенуа Бастьен. Ему помогают на боковых линиях француз Фредерик Хаккет и израильтянин Рой Хассан. За систему VAR отвечают арбитры Бенуа Мийо и Вилли Делажо из Франции.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров