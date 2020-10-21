B2ru стала контент-продюсером HellRaisers
Gambit представила новый состав по Dota 2
Gambit Esports представила новый состав по Dota 2. К ростеру присоединились Антон yy Шкредов, Артём Lorenof Мельник, Андрей meLes Романов и Альберт eine Гараев. Со старого состава остался только один игрок Даниял XSvamp1Re Алибаев.
RodjER: Мы иногда не можем собраться, потому что у нас нет капитана
Ярославу NS Кузнецову предлагали поучаствовать в подставном матче
Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов рассказал в своём твиттере о предложении сыграть в подставном матче, когда он являлся профессиональным игроков в Dota 2. Кузнецов предположил, что на месте Алексея Solo Березина могло быть множество киберспортсменов, так как предложить «слить» матч было достаточно много.
Чемпион мира по LoL сыграл водителя автобуса в рекламе мобильной версии игры
YEKINDAR: Мы уверены, что можем стать лучшей командой в СНГ
Тренер Cyber Legacy: Как можно было ребят обвинять в 322 — поразительно
Комментарии Развернуть