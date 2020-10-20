Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 63-й минуте счет открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис, на 74-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу вратаря «Брюгге» Итана Хорвата из-за удара Деяна Ловрена.

Решающим эпизодом встречи стала атака бельгийцев на третьей добавленной минуте встречи, автором победного гола стал Шарль де Кетеларе, результативной передачей на него отметился Руд Вормер.

Таким образом, «Зенит» с домашнего поражения стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов, соперники по группе «Лацио» и «Боруссия» начнут свой матч в 22:00 по московскому времени.