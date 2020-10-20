Туринский «Ювентус» обыграл киевское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе НСК «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все мячи в этой игре были забиты во втором тайме, автором дубля в составе «Ювентуса» стал испанец Альваро Мората. Первый мяч в ворота «Динамо» Мората отправил на 46-й минуте, а второй забил уже на 84-й — с передачи Хуана Куадрадо.

Соперники «Ювентуса» и «Динамо» по группе в Лиге чемпионов — «Барселона» и венгерский «Ференцварош» сейчас проводят очную встречу в Испании. Сейчас счет в матче 0:0.

В следующем туре «Ювентусу» предстоит сыграть дома против «Барселоны», «Динамо» отправится на выезд в Венгрию.