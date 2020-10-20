Народный артист РСФСР, актер театра и кино Михаил Боярский высказался о проигрыше «Зенита» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Боярского, «Зенит» старался в матче с «Брюгге», но соперник оказался сильнее. Как считает болельщик «сине-бело-голубых», в игроков была сила, но не было мыслей о том, что делать у ворот соперника.

«Думаю, что вряд ли они выйдут из группы. «Зениту», по-моему, пока ничего не светит. Еще при учете, что не все соперники являются топ-командами», — приводит слова Боярского РИА Новости. Как считает актер, против «Боруссии» в следующем матче «Зениту» будет очень тяжело.

Напомним, «Зенит» в первом туре уступил «Брюгге» со счетом 1:2, авторами голов в ворота петербуржцев стали Эммануэль Деннис и Шарль Де Кетеларе.