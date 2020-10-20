Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о поражении «Зенита» в домашнем матче с «Брюгге».

«Проигрыш «Зенита» в матче с «Брюгге» – не позор. По игре оценка у «Зенита» — три с минусом, по результату – двойка», — сказал Мостовой, чьи слова цитирует портал «Чемпионат».

Как считает Мостовой, впереди у «Зенита» еще пять матчей и все может измениться. «Часто бывает, что фавориты не выигрывают, гости хотели показать себя, продать подороже», — сказал Мостовой, отметив, что второй мяч «Брюгге» в ворота «сине-бело-голубых» получился шикарным.

По мнению Мостового, фанатам «Зенита» не стоит кичиться преимуществом, как было перед «Брюгге»: команда выходит на поле и ничего не получается. Игра с бельгийцами должна стать для «зенитовцев» уроком, считает эксперт.