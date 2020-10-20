Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман высказался о победе над «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Слова Клемана приводит портал Sport24. Как считает тренер, эта победа стала суперважной для «Брюгге». Клеман подчеркнул, что бюджеты «Боруссии», «Лацио» и «Зенита» — это другой мир, а в составе бельгийской команды выступало много молодых парней, которые имеют меньше опыта и набираются его в таких матчах.

«Дальше нас ждет пять финалов», — сказал Клеман, отметив, что нельзя думать, что «Брюгге» сильнее кого-то, и успокаиваться.

«Хотя приятно. Давно бельгийская команда не выигрывала стартовый тур в Лиге чемпионов на выезде», — заключил Клеман.

Напомним, «Брюгге» вырвал победу у «Зенита» на 93-й минуте игры, итоговый счет 2:1 в пользу гостей.