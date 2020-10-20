Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу поражения команды в игре против «Брюгге» в Лиге чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Петербурге и завершилась победой бельгийцев со счетом 2:1. Слова Семака цитирует официальный «Твиттер» команды. Как считает тренер, для победы «Зениту» не хватило реализации, допущенные ошибки привели к пропущенным мячам. Игра получилась тяжелой, как и предполагали в штабе «сине-бело-голубых».

«Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было», — сказал Семак, отметив, что команде не хватило остроты в атаке, нужно было рисковать после пропущенного мяча, а не перестраховываться.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет в гостях против дортмундской «Боруссии».