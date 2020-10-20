Хореограф группы Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» Алексея Железняков выложил видеоролик с новым танцем от фигуристов старшей группы.

«Просили старшеньких, вот вам пожалуйста. Работаем над пластикой корпуса и на динамику ног», — написал Железняков под видео в «Инстаграме», отметив, что комбинацию фигуристы выучили за две тренировки.

На первом плане танцуют Дарья Усачева, Анна Щербакова и Камила Валиева, чуть поодаль работают Софья Акатьева, сам Алексей Железняков, Майя Хромых и Морис Квителашвили.

Отметим, фигуристы группы Тутберидзе готовятся к следующим стартам на Кубке России: уже на этой неделе состоится этап КР в Сочи, где должна выступить Анна Щербакова. Она уже стала победительницей этапа Кубка России в Сызрани в сентябре 2020 года.