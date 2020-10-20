«Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счетом 1:1.

Счет во втором тайме с пенальти открыл Серу Гирасси, право на одиннадцатиметровый удар заработал Мартен Терье. На это «Краснодар» ответил голом Кристиана Рамиреса три минуты спустя. Голевой передачей в атаке «быков» отметился Тонни де Вильена.

Отметим, эта игра стала для «Краснодара» первой на групповом этапе Лиги чемпионов в истории клуба — ранее команда играла лишь в квалификации ЛЧ. Кристиан Рамирес забил дебютный мяч за «Краснодар», хотя выступает за клуб уже несколько сезонов.

Следующий матч «Краснодар» проведет через неделю дома против «Челси».