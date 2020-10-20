Римский «Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» на старте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян.

Счет в матче был открыт уже на 6-й минуте встречи. Мяч забил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, который раньше выступал за «Боруссию». На 23-й минуте вратарь дортмундцев Марвин Хитц забил автогол.

Во втором тайме «Боруссия» смогла отыграть один мяч, автором гола стал форвард Эрлинг Холанд с передачи Джованни Рейны. После этого «Лацио» вновь установил разницу в два мяча: точку в игре поставил Жан-Даниэль Акпа Акпро с передачи Чиро Иммобиле.

Следующий матч «Лацио» проведет на выезде против «Брюгге», а «Боруссия» на своем поле примет петербургский «Зенит».