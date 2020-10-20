Главные новости с футбольных полей и ледовых катков за 20 октября — в традиционном дайджесте от Nevasport:

«Зенит» проиграл «Брюгге», пропустив мяч в компенсированное время

Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 63-й минуте счет открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис, на 74-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу вратаря «Брюгге» Итана Хорвата из-за удара Деяна Ловрена. Решающим эпизодом встречи стала атака бельгийцев на третьей добавленной минуте встречи, автором победного гола стал Шарль де Кетеларе,

«Краснодар» дебютировал на групповом матче Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Ренном»

«Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счетом 1:1. За «Ренн» с пенальти отличился Серу Гирасси, за «Краснодар» дебютный мяч забил Кристиан Рамирес.

«Лацио» обыграл «Боруссию» в Риме, Иммобиле забил бывшему клубу

Римский «Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» на старте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян. За «Лацио» забили Чиро Иммобиле и Жан-Даниэль Акпа Акпро, автогол записал на свой счет вратарь «Боруссии» Марвин Хитц. За дортмундцев забил Эрлинг Холанд.

СМИ: «Ливерпуль» и «МЮ» участвуют в переговорах по созданию европейской Премьер-лиги

Ряд футбольных клубов из топ-чемпионатов ведет переговоры о создании европейской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sky Sports, по данным источника, в переговорах принимают участие как минимум два английских гранда — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Новый турнир планируется запустить в 2022 году.

В мужской сборной России по биатлону обнаружен больной коронавирусом

Биатлонист сборной России Петр Пащенко сдал положительный тест на коронавирус при заезде на сбор в якутский Алдан. Об этом говорится в официальном заявлении Союза биатлонистов России на сайте организации. Известно, что результат теста Пащенко показал отклонение от нормы, сейчас биатлонист изолирован от партнеров по сборной, он находится под наблюдением врачей.

Красноярск примет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в 2021 году

Международный союз конькобежцев (ISU) согласовал расписание серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2021/22. В сезоне-2021/22 планируется провести семь этапов соревнований, один из которых состоится в Красноярске. По предварительному прогнозу, соревнования пройдут с 15 по 18 сентября, это будет четвертый этап по счету.