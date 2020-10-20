Петербургский «Зенит» уступил «Брюгге» на старте новой лигочемпионской кампании. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Бельгии.

В первом тайме команды обменялись лишь одним ударом в створ, а во втором тайме — уже голами. На выстрел Эммануэля Денниса «Зенит» ответил ударом Деяна Ловрена, который привел к автоголу Итана Хорвата.

Ничейный результат «Зенит» уступил на третьей добавленной минуте второго тайма: автором победного мяча в составе «Брюгге» стал Шарль де Кетеларе.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Брюгге» в Лиге чемпионов — в фоторепортаже от Nevasport:

Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий. Фото: Nevasport

ФК «Зенит». Фото: Nevasport

Артем Дзюба. Фото: Nevasport

Магомед Оздоев. Фото: Nevasport

Артем Дзюба. Фото: Nevasport

ФК «Брюгге». Фото: Nevasport

Вильмар Барриос, ФК «Брюгге». Фото: Nevasport

Себастьян Дриусси. Фото: Nevasport

Себастьян Дриусси. Фото: Фото: Nevasport

«Зенит». Фото: Nevasport

«Зенит». Фото: Nevasport

Ярослав Ракицкий. Фото: Nevasport