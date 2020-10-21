Защитник «Зенита» Данил Круговой впервые сыграл в Лиге чемпионов, выйдя в стартовом составе команды Сергея Семака. После матча он оценил свой дебют, в котором его команда уступила бельгийскому «Брюгге» (1:2).

Круговой отметил, что чувствует опустошение. Состояние двоякое — с одной стороны, дебют — хорошо. Круговой поблагодарил тренера за доверие.

«К сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более пропустили на последних секундах», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

По словам Кругового, у «Зенита» не получилось в завершающей стадии. Нужно было довести до удара, однако это не делали. А в конце пропустили гол. Круговой также отметил, что шансы выйти из группы есть всегда — нужно двигать от игры игры к игры и в каждом матче биться за победу.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет против «Боруссии» в гостях.