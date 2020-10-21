Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен стал единственным футболистом команды, которому удалось забить в игре с «Брюгге» (1:2). Его дальний удар сравнял счет, однако в концовке «Зенит» пропустил.

По словам Ловрена, «Зенит» всегда должен смотреть в первую очередь на себя, должен признать, что всё было хорошо, пока команда не совершила две ошибки.

«Это Лига чемпионов УЕФА. Здесь любая ошибка имеет значение. И если ты не сконцентрирован до самого последнего момента, то пропускаешь. У нас было много хороших шансов, но забить не удалось», — цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита».

Ловрен отметил, что никогда не винит в поражениях удачу. Дело только в своей работе: если работаешь хорошо и сфокусирован на каждом мяче, значит реализуешь моменты, а везение тут не причем.

Впереди у «Зенита» матч с «Боруссией» в гостях, по мнению Ловрена, это будет тяжелый матч, но если команда будет работать как единое целое, шансы есть всегда.