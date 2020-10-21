Капитан «Зенита» Артем Дзюба подвел итог матча против бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов, в котором «Зенит» проиграл на последних минутах со счетом 1:2.

В интервью УЕФА Дзюба отметил, что игра была ничейная: если бы сыграли вничью, остался бы осадок, что не дожали, хотя моменты были. В и тоге концовке пропустили «детский гол». По словам Дзюбы, мы, россияне сами себе любят придумывать — первый блин комом.

Будем надеяться, что это поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что, если что-то не получится и вылетать из группы, то вылетать красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

В следующем матче в Лиге чемпионов «Зенит» сыграет против «Боруссии», которая также проиграла первый матч римскому «Лацио».