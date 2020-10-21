Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юрал стал новым главным тренером «СКА-Хабаровска». Как сообщает пресс-служба ФНЛ, соглашение с 51-летним тренером подписано до конца сезона.

Минувшим летом Юран со скандалом покинул «Химки»: тренера уволили после выхода в РПЛ и попадание в финал Кубка России. После этого Юран обвинил в его увольнении московский «Спартак», однако затем взял свои слова назад.

Кроме того, в карьере Юрана-тренера были дубль московского «Спартака», ставропольское «Динамо», «Диттон» (Латвия), ТФМК (Эстония), «Шинник», «Локомотив» Астана (Казахстан), «Симур» (Азербайджан), «Сибирь», «Балтика», «Мика» (Армения) и Зоркий».

После шестнадцати туров в ФНЛ «СКА-Хабаровск» располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.