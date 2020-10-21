Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал спортсмена, бой с которым станет для него самой большой мотивацией после встречи с Джастином Гэтжи.

Хабил ответил, что его захватывает мысль о поединке с Жорже Сен-Пьером, однако россиянин не знает, хочет ли он драться с Нурмагомедовым, сможет ли уложиться в лимит легкого веса.

Но этот бой был бы для меня захватывающим. Этот поединок был бы очень большим. Большим для всех. Для нас, для аналитиков, для болельщиков, он бы продавался, — приводит слова Хабиба инстаграм ESPN MMA.

Хабиб подчеркнул, что после боя с Гэтжи это единственный бой в UFC, который приводит его в восторг. Так он его желает.

Напомним, что уже через три дня на турнире UFC 254 Хабиб будет защищать титул от временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи.