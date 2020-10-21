Форвард «Барселоны» Лионель Месси отличился в игре первого тура Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем». Матч группы G состоялся в Каталонии и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Барсы». Месси открыл счет с пенальти на 27-й минуте. Позже он записал в свой актив голевую передачу на Усмана Дембеле.

Таким образом, 33-летний аргентинец оказался игроком в истории Лиги чемпионов, который отличался голом в шестнадцати розыгрышах турнира кряду. По количеству сезонов с забитыми мячами в Лиге чемонов Месси догнал бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

За карьеру в Лиге чемпионов Месси сыграл 144 матча и забил 116 голов. На групповом этапе аргентинец провел 73 встречи и забил 69 мячей, что является лучшим показателем в истории.