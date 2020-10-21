Российский комментатор Дмитрий Губерниев сделал обращение к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Телеведущий призывает сделать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, признанного лучшим игроком дебютного матча Лиги чемпионов с «Ренном», первым номером в национальной команде.

«Станислав Черчесов — обращаюсь к Вам! Матвей Сафонов уже сейчас должен быть основным вратарем национальной сборной! Это и тактика, и стратегия, поверьте, тренер…» — написал Губерниев в телеграме.

Сам Сафонов заявил после мата, что «Краснодар» распробовал Лигу чемпионов и ему понравилось. Вратарь стал одним из героев встречи первого тура группового этапа. Сафонов сделал семь сейвов и позволил российскому клубу увести из Франции одно очко.

В текущем сезоне в активе 21-летнего вратаря 13 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов и две матча отстоял на ноль.