Как не пытался Сергей Семак снизить градус значимости и ответственности своих игроков перед матчем, говоря о том, что «Зенит» не должен выходить в плей-офф Лиги чемпионов, сделать это у него не получилось.

«Зенит» провел слабый для себя матч в первом туре. Команда Семака не реализовала как свои возможности в плане игрового потенциала, так и многочисленные голевые — во втором тайме игры с «Брюгге».

Встречу стоит поделить на четыре отрезка. Отрезок первый — первый тайм. «Зенит» вышел на матч с гирями на ногах, которые предопределили его действия в атаке. Каждый игрок «Зенит» проникся ожиданиями того, что в этом матче нужна только победа, поэтому любое касание мяча давалось через силу. Каждое движение, словно, пыталось преодолеть эту вязкость зажатости. Не было легкости касаний, которое есть в чемпионате России. Той спокойной уверенности, что позволяет переигрывать соперников в РПЛ.

«Брюгге» — средняя команда уровнем верхней пятерки РПЛ. Ее нужно переигрывать, «Зенит» же пытался ее перебороть. Что-то начало получаться только во втором тайме, но влияние предельной значимости результата перешло с создания моментов на их реализацию. До пропущенного мяча «Зенит» имел несколько хороших шансов выйти вперед, а не использовав их, придумал гол сам себе.

Так закончился второй отрезок в матче и начался третий. Вот здесь мы увидели истинный «Зенит», который перестает держать в голове, что это Лига чемпионов и начинает играть в свой привычный футбол с позиции силы. Удачливый дальний удар Деяна Ловрена — как награда за отрешенность.

Третий отрезок в игре замеряется вплоть до 88-й минуты. После счета 1:1 «Зенит» постепенно вернулся к истокам матча, пытаясь вырвать победу в борьбе. Но не в игре: вместо попытки пройти бельгийцев через пас, следовали бесконечные хаотичные навесы в верхнюю треть. В этот момент, как антагонист игре «Зенита» — выход Вендела. Аккуратная и неторопливая игра бразильца в пас — вот у кого были свои индивидуальные критерии успешности.

Четвертый отрезок в игре случился в тот момент, когда «Зенит» осознал, что выиграть этот матч у него не получится. Минуте на 88-й. После удара Вендела, с последующим бездарным навесом от Азмуна в сторону Дзюбы и выходом вратаря Хорвата. Психическое состояние полностью определяется отношением к ситуации. «Зенит» понял, что победы не будет, расстроился и встал. Команда доигрывала матч, а решивший задачу «Брюгге», на радостях затеял голевую комбинацию.

«Зенит» отдал слишком много сил на борьбу с самим собой и с ожиданиями общества. Энергии на борьбу в концовке уже не было.

Дальше будет чуть проще. От «Зенита» уже ничего не ждут, на него не надеются. Ему не предрекают провала, потому что считают, что он уже провалился. Этот хороший момент, чтобы начать играть, а не бороться.

В 2011 году «Зенит» тоже проиграл первый матч со счетом 1:2 изначальному андердогу группы. Затем последовали блестящие матчи с «Порту» и «Шахтером», с последующим выходом в плей-офф.