Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова выложила на своей странице в инстаграме видео, в котором они делают взаимные комплименты с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Напомним, Бузова принимает участие в телепроекте «Ледниковый период», а Загитова вместе с Алексеем Ягудиным выступает в качестве ведущей.

«Это что за куколка такая красивая, Алиночка? Такая ты просто потрясающая. Просто удивительно: такая маленькая, и так я чувствую от тебя поддержку. Спасибо тебе большое», — сказала Бузова в видео, которая выложено в инстаграме Загитовой.

«Ты сегодня каталась просто шикарно, честно», — похвалила Загитова Бузову.

https://www.instagram.com/p/CGkaTJXoiB9/?utm_source=ig_web_copy_link

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В декабре прошлого года спортсменка приостановила карьеру и с тех пор не принимала участие в соревнованиях.

Ранее журналисты японского издания The Digest назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире.