Стэндап-юморист и шоумен Нурлан Сабуров спрогнозировал главный бой турнира UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Один из ведущих шоу «Что было дальше» считает, что российский боец одержит победу.

«Всем привет! Я хочу дать прогноз на главный бой выходных. Я проделал серьёзную аналитическую работу и считаю, что Хабиб порвёт ***** Гэтжи. Надеюсь, это видео никуда не попадёт», — сказал Сабуров в инстаграме UFC Russia.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.