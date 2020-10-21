По рекомендации тренерского совета СБР на первые четыре этапа Кубка мира состав сборной России будет полностью сформирован решением тренеров команды. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров согласен с таким решением.

Майгуров пояснил, что это делается для того, чтобы не изнурять спортсменов отборочными соревнованиями. После окончания сезона формируется все составы команды — основной и резервный. Они готовятся и в этот момент все специалисты понимают, что из составов этих команд будет сформированы сборные России для участие в Кубке миа и IBU. В организации не хотят, чтобы спортсмены форсировали свою подготовку.

Майгуров отметил, что сейчас тренеры сборных не ограничены в выборе, не обязаны брать в команду только спортсменов из официального списка сборной.

«Если они видят, что тот или иной спортсмен проявил себя на летнем чемпионате, пожалуйста, приглашайте его в команду! Мы даем тренерам полный карт-бланш. То есть это ответственность старших тренеров команд», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Майгуров добавил, что это не снимает ответственности с руководителя СБР, тем не менее, подчеркнул важность подобной политики.