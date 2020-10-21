Глава СБР Виктор Майгуров рассказал о долгах российской организации перед Международным союзом биатлонистов.

По словам Майгурова, сумма долга до сих пор не зафиксирована. По словам функционера, с одной стороны, она уменьшается за счет тех выплат, которые СБР передает в IBU.

«С другой стороны, она увеличивается, пока идут судебные разбирательства в отношении наших спортсменов», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

Как отметил Майгуров, если отстраненные биатлонисты Тимофей Лапшин и Екатерина Глазырина будут оспаривать обвинения, предъявленные со стороны IBU и выдвинут встречный иск, то сумма долга увеличится. При этом, как добавил Майгуров, восстановление СБР в статусе от этого не зависит, поскольку речь о 2013 годе.