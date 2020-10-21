Московский футбольный «Локомотив» в среду начнет играть на групповом этапе самого престижного клубного европейского соревнования — Лиги чемпионов. В дебютной игре москвичи сыграют в гостях с австрийским «Ред Буллом» в Зальцбурге.

Матч состоится на стадионе «Ред Булл Арена» и начнется в 19:55. Как пишет «Москва.ру», «Локомотив» попытается реабилитироваться за прошлогоднее участие в турнире. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл только одну игру у немецкого «Байера» в гостях (2:1), уступив в остальных пяти матчах.

«Ред Булл» в прошлом сезоне выступал в Лиге Европы, куда пробрался заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. Во втором по значимости европейском турнире австрийцы добралист до четвертьфинала, где уступили немецкому «Айнтрахту».

Матч между «Ред Буллом» и «Локомотивом» рассудит голландская бригада судей во главе с Сердаром Гезюбююком. Помогать главному арбитру будут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервным судьей выступит Бас Нейхус.

Помимо австрийского «Ред Булла», в квартете с московским клубом также играют испанский «Атлетико» и действующий обладатель трофея немецкая «Бавария».