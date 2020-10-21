Тренер Хабиба рассказал о грубых ошибках своего подопечного

Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес раскрыл ошибки чемпиона UFC во время боя.

Мендес отметил, что Хабиб грубо ошибается, когда задирает высоко голову и подбородок — берет и поднимает его.

«Я сразу хватаюсь за голову. Хочу, чтобы он всегда держал подбородок низко, а руки высоко. Но он порой задирает подбородок, а руки опускает. Он-то очень техничный боец, но иногда в боях его техника не такая, как мне хотелось бы», — приводит слова Муньеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов встретятся 24 октября в ходе турнира UFC 254, россиянин будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием турнира, который пройдет на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.