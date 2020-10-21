Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что боец увеличил объем работы над ударной техникой перед боем с Джастином Гэтжи.

По словам Мендеса, в лагере он работает с Хабибом над ударкой так много, как нигода раньше. Мендес отметил, что раньше этому посвящали в общей сложности два часа в неделю, все остальное время Хабиб работал над партером.

«В прежних кэмпах мы делали с ним ударку через день. Сейчас же мы порой работаем над ней по три дня подряд. Такого никогда не было, никогда», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Ранее российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал вою тренировку перед титульным поединком против американца Джастина Гэтжи 24 октября.