По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 15 700 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 317 смертей от коронавируса, а 10 952 человек выздоровели. Активных случаев коронавируса в стране (кто болеет на данный момент) — 4 431 .

Общее число случаев заболевания COVID-19 в России — 1 447 335 человек, из них уже выздоровели 1 096 560 пациентов. Жертвами пандемии в общей сложности стал 24 952 человека.

По всей стране за время пандемии было проведено более 53,3 млн тестов на коронавирус.

В Москве за последние сутки было обнаружено 4389 случаев заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировано еще 684 случаев заболевания коронавирусом. Третье место по стране — у Московской области, 466 новых заболевших.