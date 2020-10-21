«Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с австрийским «Ред Буллом». Матч будет проходить в Зальцубурге сегодня, 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее свои дебютные матчи на групповом этапе Лиги чемпионов провели другие российские клубы. «Зенит» на своем поле в концовке встречи уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2). «Краснодар» в гостях сыграл вничью 1:1 с французским «Ренном». В параллельном матче группы «Локомотива» сойдутся немецкая «Бавария» и испанский «Атлетико».

В предыдущем матче чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 1:0.