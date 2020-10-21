В тренировочном центре по фигурному катанию и шорт-треку в Сочи с 23 по 27 октября состоится третий этап Кубка России. Пройдут соревнования в одиночном, парном катании и танцах на льду в разрядах КМС и МС.

Все трансляции турнира и флэш-интервью фигуристов показывает Первый канал. Женский турнир пройдет в прямом телевизионном эфире. Соревнования пройдут без зрителей.

В женском одиночном катании выступят Анна Щербакова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева.

Среди мужчин будут кататься Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

В парах на лед выйдут Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков, Алина Соловьева/Елисей Иванов. В танцах на льду — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.