Нападающий «Торонто» Илья Михеев продлил контракт с «Торонто». Соглашение рассчитано на два сезона. В первый год Михеев получит $1,1 млн, во второй сезон $1,645 млн. Кто из россиян в НХЛ имеет меньшие деньги?

Илья Любушкин («Аризона»), защитник, 26 лет. Зарплата в прошлом сезоне: $ 874 125

Любушкин решился на НХЛ, имея небольшую зарплату, нормальные перспективы роста. В прошлом сезон защитник провел 51 матч за «Аризону».

Валентин Зыков («Вегас»), нападающий 25 года. Зарплата в сезоне-2019/20: $ 675 000

Зыков пытался пробиться в основу «Вегаса», но провел всего 15 матчей за клуб. Весной игроком интересовался ЦСКА, но вернуть хоккеиста не смогли.

Иван Барбашёв («Сент-Луис»), нападающий, 24 года. Зарплата в прошлом сезоне: $ 1 475 000

Барбашёв длительное время не мог договориться с «Сент-Луисом» о новом соглашении. Даже был вариант с возвращением в КХЛ, но не сложилось. В прошлом сезоне Барбашев 69 матчей, забил 11 голов и сделал 15 голевых передач.

Илья Самсонов («Вашингтон»), вратарь 23 года. Зарплата в прошлом сезоне: $ 925 000

В прошлом сезоне Самсонов провел 26 матчей за «Вашингтон». Малое игровое время в плей-офф объясняется травмой: во время паузы из-за пандемии Самсонов упал с квадроцикла, повредил спину и шею.