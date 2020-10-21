В игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» встречался с казанским «Ак Барс». Матч завершился разгромным счётом 7:1 в пользу хабаровчан. Таким образом, коллектив Сергея Светлова продлил победную серию до трёх матчей.

В составе команды Дмитрия Квартальнова матч начинал 18-летний вратарь Артур Ахтямов. Однако на пятой минуте гости сделали замену вратаря, когда «Амур» открыл счет. Сменивший его Мифтахов пропустил уже на девяток мину первого периода после гола Владимира Бутузова.

По итогам матча в составе «Амура» хет-трик сделал бывший защитник «Ак Барса» Михал Йордан. Также по шайбе забросили Александр Кузнецов, Валентин Пьянов и Никита Камалов. У «Ак Барса» отличился Стефан Да Коста.