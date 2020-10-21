СЕО организации forZe Сергей MegioN Игнатко поделился своими мыслями о трэштоке в спорте и киберспорте. Игнатко считает, что такое поведение должно присутствовать в дисциплинах из-за того, что киберспорт граничит со спортом и шоубизнесом.

Трештолк давно нормальное явление в спорте, самый великий и первый в этом деле (я молчу про спортивные результаты) Мухаммед Али. Может и нам стоит? Если мы находимся между спортом и шоу-бизнесом…

После победы игрок команды forZe Богдан xsepower Черников высказался об игре с Natus Vincere и написал в своём личном паблике в социальных сетях фразу: «Вопросы есть?». После чего на киберспортсмена упала волна критики с обвинением в нецелесообразном поведении.

20 октября российская команда forZe обыграла Natus Vincere в рамках группового этапа турнира IEM New York 2020 для СНГ-региона по CS:GO. Команда Дмитрия facecrack Алексеева победила своих соперников счётом 2:0, хотя изначально была аутсайдером.