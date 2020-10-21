Нападающий «Зенита» Малком пропустит игру ближайшего тура чемпионата России против «Рубина», а также матч 2-го круга Лиги чемпионов с «Боруссией».

По информации «Метарэйтингс», Малком не успеет восстановится, поскольку матч Лиги чемпионов состоится уже на следующей неделе, а встреча с «Рубином» пройдет в субботу.

В игре с «Рубином» под вопросом и участие защитника «Зенита» Юрия Жиркова, который не сыграл с «Брюгге» (1:2) из-за небольшого повреждения. Ожидается, что Жирков не сыграет и «Рубином».

Отмечается, что в среду игроки «Зенита» имеют выходной, а во вторник начнутся подготовку матчу с «Рубином» 24 октября на «Газпром-«Арене», который начнется в 16.30.