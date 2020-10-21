Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев дал прогноз на бой действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова перед боем россиянина с временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи. Оздоев верит в российского бойца.

«Добрый вечер. Уже совсем скоро состоится турнир UFC 254, где будут драться Хабиб и Джастин Гэтжи. Мой прогноз — Хабиб выиграет во втором раунде сабмишеном, — сказал Оздоев в видео на официальном инстаграме UFC Russia.

Оздоев пожелала удачи Хабибу и всем российским бойцам. «Остров наш», — сказал игрок «Зенита».

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.