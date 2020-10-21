В рамках нижнего раунда плей-офф стадии турнира DreamHack Open Fall 2020 между собой встретятся OG vs G2 и FaZe vs NiP в 17:30 и 21:00 по московскому времени.

OG vs G2

Обе команды играют достаточно много матчей на протяжении последних трёх месяцев и каждая из них с переменным успехом. OG успели обыграли mousesports со счётом 2:0 и дважды проиграть fnatic со счётом 1:2 в рамках DreamHack Open Fall 2020, однако команда совсем недавно играла в финале IEM New York 2020 Europe, оставив за собой лучшие команды европейского региона.

G2 обыграли Heroic со счётом 2:1, Endpoint со счётом 2:0, но не смогли справится с BIG и лучшей командой мира Astralis, проиграв и той и той команде со счётом 2:1.

FaZe vs NiP

После триумфа на IEM New York 2020 Europe, где FaZe Clan заняли первое место, команда испытывает определённые сложности. Сначала европейский состав проиграл BIG со счётом 0:2, а затем и GODSENT со счётом 1:2.

NiP, в свою очередь, обыграли Sprout (2:1) и финский состав ENCE (2:0).

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — csgomc_ru.