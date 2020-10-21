Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду кардинально поменял собственный имидж. Футболист выложил в инстаграм фрагмент функциональной тренировки. На нем видно, что португалец побрился наголо.

«Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми препятствиями», — подписал видео Роналду



Ранее 35-летний футболист болеет коронавирусом. Исходя из сообщений, Роналду переносит инфекцию без симптомов и чувствует себя хорошо.

Ожидается, что Роналду сможет принять участие в игре с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов. Встреча запланирована на 28 октября в Турине.