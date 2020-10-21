Московский ЦСКА проведет матч Австрии. Армейцы сыграют в игре первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Вольфсбергом».

Встречу из-за травмы пропустит исландский нападающий Агнор Сигурдссон. Не выйдут на матчи и фланговые игроки армейского клуба — Марио Фернандес и Георгий Щенников. Футболисты не полетели в Австрию вместе с командой Виктора Гончаренко. Ранее они пропустили также и календарную встречу одиннадцатого тура РПЛ против московского «Динамо».

Матч «Вольфсберг» — ЦСКА состоится в Австрии в четверг, 22 октября. Матч стартует в 22.00 по московскому времени.