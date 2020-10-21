Китайская организация FunPlus Phoenix может приобрести состав GODSENT по CS:GO. Информация об этом появилась на сайте HLTV со ссылкой на собственные ресурсы.

Инсайдеры передают информацию о том, что FunPlus Phoenix планирует выстроить долгосрочную работу с CS:GO и лучшим вариантом для них является европейская команда GODSENT. В данный момент команда Мартина STYKO Стика занимается 19 место в рейтинге лучших команд мира по версии HLTV. Аналогичной информацией ранее поделился инсайдер Ярек Dekay Льюис и добавил, что трансфер должен произойти в ближайшее время.

FunPlus Phoenix уже пытались подписать один европейский состав по CS:GO в марте, однако сделка на тот момент сорвалась из-за перехода Патрика es3tag Хансена в Astralis из Heroic.

Состав GODSENT выглядит следующим образом: