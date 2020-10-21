Уайт: Бой Хабиб — Гэтжи станет крупнейшим поединком, который делали в UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от титульного поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

По словам Уайта, в следующий понедельник станет ясно, что бой Хабиб – Гэтжи станет крупнейшим поединком, который сделал UFC.

«Не в четверг, не в пятницу, а в понедельник», — отметил Уайт, слова которого приводит YouTube-каналу TMZ Sports.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.