Российский защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как получил прозвище Супердед.

«Ребров начал, хотя я его сам дедом называл. Не знаю, почему меня так называют. Понеслось, болельщики подхватили», — сказал Ещенко в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Андрей Ещенко выступает в составе красно-белых с 2016 года. Со «Спартаком» футболист стал чемпионом России, а а также завоевал Суперкубок страны. До прихода в красно-белую команду Ещенко играл в составе московского «Динамо», краснодарской «Кубани», махачкалинского «Анжи», московского «Локомотив», нижегородскую «Волгу», подмосковные «Химки» и иркутскую «Звезду». Кроме того, футболист играл на Украине за киевские «Динамо» и «Арсенал» и «Днепр».

В составе сборной России провел 14 матчей и не отличился забитыми голами, вызывался в национальную команду с 2012 по 2014 год.