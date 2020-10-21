В матче группового этапа Кубка России московский «Спартак» потерпел поражение от красноярского «Енисея» со счетом 0:1.

Единственный гол на 47-й минуте забил аргентинский нападающий красноярского клуба Хуан Лескано.

Тем не менее поражение не помешало команде Доменико Тедеско пробиться в 1/8 финала Кубка России, так как красно-белые все равно стали победителями группы 2. «Спартак» набрал три очка — столько же заработали «Енисей» и «Родина», но красно-белые оказались выше в таблице благодаря лучшей разнице мячей.

Кроме того, «Урал» также пробился в 1/8 финала Кубка России, одержав волевую победу над «Велесом». Матч в Домодедово завершился со счетом 3:1 в пользу екатеринбуржцев. В составе «Урала» хет-трик оформил Эрик Бикфалви.