Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Джастином Гэтжи.

По словам Хабиба, у Гэтжи тяжелые удары руками, и он может нокаутировать. Россиянин считает, что его будущий соперник борется лучше, чем Порье и Макгрегор.

«Вы должны спросить, какая разница между дагестанской борьбой и американской. Понимаю, что Джастин в курсе, что такое борьба. Но как насчет бороться 25 минут подряд? Если я схвачу его, то уже не отпущу и буду готов давить всю ночь. Гэтжи был хорошим чемпионом в других организациях. Он побил Тони Фергюсона и много кого еще. Думаю, победить такого соперника — многое значит для моего наследия», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.