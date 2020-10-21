Американский временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Гэтжи, он готов продержаться столько же, сколько и Хабиб, чтобы дождаться своего момента.

Американец отметил, он не смотрел все бои Хабиба: смотрел его бои в прямом эфире, когда попадал, но не пересматривал при подготовке.

«Старался фокусироваться на себе, делать лучше себя. Знаю, что он никогда не дрался ни с кем, кто умел бороться. Главное — не отходить в клетке и не давать себя повалить», — сказал Гэтжи, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.