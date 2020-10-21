Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих целях и оценил собственный уровень в сравнении с легендами бокса.

«Мухаммед Али и Майк Тайсон — это слишком высокий уровень. Али немного выше, но Майк тоже крут. Я смотрел их, когда был ребенком. Не думаю, что когда-то выйду на их уровень, но пока рано говорить, я еще выступаю. Посмотрим, что будет, когда я закончу карьеру», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sport24.

Он отметил, главное, чего боец хочет добиться перед окончанием карьеры, это уйти непобежденным и неоспоримым чемпионом.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.