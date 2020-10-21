Канадский автогонщик «Рейсинг Поинт» Лэнс Стролл, который пропустил Гран-при Айфеля из-за недомогания, объявил, что у него был обнаружен коронавирус, но последние тесты уже не выявили заражения.

По словам Стролла, он готов принять участие в Гран-при Португалии. Гонщик отметил, он чувствует себя хорошо, с тех пор он прошел тест снова, и результат был отрицательным.

Стролл рассказал, что приехал на «Нюрбургринг» после того, как сдал тест с отрицательным результатом, но утром в субботу ему стало хуже, и в воскресенье утром он улетел домой.

«В воскресенье вечером я снова прошёл тест, его результаты были положительными. С тех пор в течение 10 дней я находился на самоизоляции. К счастью, болезнь протекала мягко. Очередной тест я прошёл в понедельник, его результаты были отрицательными. Чувствую себя отлично и готов вернуться к гонкам», — написал Стролл в своём Twitter.