Российский фигурист Александр Петров перешёл в Академию Евгения Плющенко.

Об этом стало известно из официального Instagram «Ангелов Плющенко». Ранее фигурист тренировался в группе Алексея Мишина.

Отметим, Александр Петров пропустил чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, который проходил с 26 по 29 декабря 2019 года. С того же чемпионата России снялся Михаил Коляда, который в данный момент выступает у Мишина.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конфликте Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую», — написал Радимов, добавив, что этим экспертам пора заткнуться со своими высказываниями.