Бывший футболист петербургского «Зенита» Доменико Кришито, который в данный момент играет за итальянский «Дженоа», выздоровел от коронавируса.

Об этом сообщила жена защитника Памела. Две недели назад стало известно, что итальянский футболист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, после чего отправился на самоизоляцию.

Всего в «Дженоа» 22 человека сдали положительный тест на коронавирус, среди которых пять сотрудников.

В нынешнем сезоне 33-летний Кришито не провел ни одного матча.

Отметим, по данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 15 700 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 317 смертей от коронавируса, а 10 952 человек выздоровели.