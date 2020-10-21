Хабиб Нурмагомедов — один из лучших бойцов в истории UFC, и дело даже не в рекорде 28-0. Просто все реальные проблемы, которые соперники создавали российскому бойцу в октагоне, можно пересчитать по пальцам. Хабиба не просто не могут победить — ему сложно нанести хоть какой-то серьезный урон. Но кое-кому удавалось.

Глейсон Тибау

Самым сложным поединком в карьере Хабиба многие считают его второй бой в UFC против Глейсона Тибау. Тогда еще не такой опытный россиянин подошел к схватке дерзким новичком, который без всяких проблем остановил иранца Шалоруса — именно поэтому Хабибу сразу дали такого серьезного соперника. Тибау был физически крепче, и ни разу за весь бой не смог совершить перевести бой в партер, хотя сделал 13 попыток

В итоге подобный набор качеств позволил Тибау на равных сражаться с Нурмагомедовым и лишить того главного оружия — борьбы. За весь поединок россиянин 13 раз пытался перевести соперника на настил, но каждый раз терпел неудачу. Да, ему неоднократно удавалось проходить на ближнюю дистанцию и сковывать противника в клинче, но не оформить тейкдаун. При этом сам Глейсон однажды отправил Хабиба на настил, но не смог закрепиться в доминирующей позиции.

Бразилец превзошел Нурмагомедова не только по общему количеству ударов, но и по числу значимых, и потому итоговое решение, победа Хабиба, к чему пришли все судьи, вызвало много вопросов. Позже сам Тибау рассказывал, что в личном разговоре Хабиб не исключал своего поражения. Интересно, что он сказал бы сейчас?

Майкл Джонсон

Поединок с Майклом Джонсоном закончился в середине третьего раунда, но до этого российский боец успел получить не один удар от американца. В 2016-м Хабиб еще не был так хорош в стойке, как сейчас, и Джонсон активно этим пользовался, а в одном моменте первого раунда чуть не отправил россиянина в нокдаун. Тот все же выдержал и забрал как первый, так и второй раунд. В третьем же Хабиб провел кимуру — на канвасе он и четыре года назад был королем.

Эл Яквинта

Кажущаяся легкой победа Хабиба над Яквинтой на самом деле далась ему не так уж и просто. Первые три раунда полностью прошли под диктовку россиянина, но в чемпионских Нурмагомедов решил поразмениваться с Элом в стойке. Американец был измотан и окровавлен, но вдруг нашел в себе силы на точные попадания, коих накопилось 15 только в четвертом раунде.

В перерыве перед пятым раундом Хавьер Мендес негодовал и потребовал, чтобы Хабиб занялся тем, что умеет лучше всего: перевел бой вниз. Однако это удалось только в середине раунда, до этого Яквинта продолжал отмечаться точными попаданиями. Только во второй части последней пятиминутки все вернулось на исходные, и Хабиб довел дело до победного конца, но нервы Яквинта ему потрепал изрядно.

Конор Макгрегор

Хабиб полностью вел бой первые два раунда, но в третьем россиянину снова пришла не лучшая идея поработать в стойке. Хабиб сам инициировал обмен ударами и даже не думал о борьбе, чем позволил Конору отдышаться и наконец показать хоть какую-то часть того, на что он способен. За пять минут Макгрегор нанес 34 значимых удара, в то время как россиянин — лишь 15. Макгрегор чуть не потряс Хабиба правым апперкотом, но россиянин устоял, а в четвертом раунде вернулся к борьбе и закончил поединок.

Дастин Порье

В поединке с Дастином у Хабиба было два серьезных момента, которые могли повернуть бой не в ту сторону. Первый был в начале второго раунда, когда у Порье получился сильный правый оверхенд. Американец попал прямо в висок Хабибу и заставил соперника отступать.

Однако самый запоминающийся эпизод случился в начале третьего раунда, когда Порье успешно заблокировал тейкдаун Хабиба и тут же набросил гильотину. Порье зафиксировал замок на шее Нурмагомедова и пытался его задушить, но Хабибу удалось выбраться, а Дастин потратил слишком много сил, в следствие чего уже через минуту сам был задушен.